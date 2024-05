Hija de Ivonne Montero entrará a cirugía de corazón abierto; actriz reacciona

Ivonne Montero de nueva cuenta tendrá un momento complicado en relación a la salud de su hija, quien deberá entrar a una delicada cirugía de corazón abierto, por lo que este proceso la tiene angustiada, pero la actriz confesó durante un encuentro con medios, que confía en Dios y que espera que todo salga bien.

De acuerdo con la famosa, su hija enfrenta una condición cardíaca que requiere intervención quirúrgica para mejorar su oxigenación, ya que nació con una cardiopatía congénita, una anomalía en el corazón.

"Tratamos de no hablarlo tanto porque evidentemente ella no quiere entrar a cirugía, pero pues yo le digo que es un proceso que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecer y orar mucho. A Antonella, cuando hay oportunidad de tocar el tema, siempre le digo: 'Plática con papá diosito, mami, él es tu amigo'", dijo la famosa en el matutino "Hoy".

La actriz detalló que su hija será sometida a una cirugía en la que médicos especialistas reconstruirán su arteria pulmonar, que está dentro del corazón.

Comentó que su hija ya había pasado por este procedimiento antes, pero ahora que ha crecido, necesita una nueva intervención porque "su arteria se ha quedado pequeña, lo que está provocando una presión alta". Con lágrimas, Ivonne Montero reiteró que hablar del tema siempre es difícil y no puede contener sus sentimientos. También pidió a las personas que no la juzguen, ya que no conocen las situaciones que está enfrentando.