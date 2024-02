Hermano de Daniel Bisogno revela toda la verdad sobre la salud del conductor

Son ya casi dos semanas que Daniel Bisogno fue ingresado de urgencia a un hospital en la Ciudad de México debido a una bacteria que está alojada en los pulmones y que no respondió a los antibióticos administrados, razón por la cual en los últimos seis días ha permanecido en terapia intensiva.

Tras darse a conocer la noticia, sus compañeros de "Ventaneando", así como algunos integrantes de su familia, han sido muy reacios a hablar de la situación. Razones suficientes para que en redes sociales comenzaran a surgir una infinidad de rumores sobre el estado de salud de "El Muñe", entre ellos que su vida está en serio peligro.

Por ello su hermano Alex decidió romper el silencio y hablar con los medios sobre la situación y, pese a que fueron muy cortas sus declaraciones, negó que su hermano se encuentre en peligro de muerte.

“Está bien, está bien. Está fuera de peligro. No, no (está entre la vida y la muerte, dicen muchas cosas”, dijo Alex. El hermano de Daniel se alejó de la prensa para entrar al hospital y no quiso hablar más de la situación, pero aseguró que después dará más detalles de cómo se encuentra su hermano.