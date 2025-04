Hermano de Daniel Bisogno pide ayuda a Chapoy para encontrar trabajo

Ciudad Juárez.– Álex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisgono, pidió ayuda a Pati Chapoy para encontrar trabajo luego de la muerte del "Muñe", esto a pesar de los enfrentamientos que ha tenido con la conductora de "Ventaneando" en su pelea por la administración de la herencia que dejó Daniel.

En una entrevista para TVNotas, Alex, si bien no le pidió trabajo directamente a Chapoy, sí le solicitó echarle una mano:

"Si se refiere a la parte de televisión, claro que no trabajo, pero sí le pediría a Pati que me eche la mano. Que no sugiera cosas o que no deje en entredicho mi reputación, porque ¿así cómo voy a chambear?", declaró el famoso expresentador de "Al Extremo".

En la plática con dicha revista, Alex señaló que lo dicho por Chapoy lo afectó emocionalmente.

“Sentí horrible por lo que dijo. Es casi parte de nuestra familia. Daniel trabajó 28 años con ella y la gente de Ventaneando sabe quién soy. Me dolió muchísimo que hicieran insinuaciones sin tener las 2 versiones”.