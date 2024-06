Hermana de Bisogno habla del asesinato de Paco, fue bailarina en su programa

El asesinato de Paco Stanley sacudió al mundo del espectáculo, por ello, a 25 años de la tragedia siguen surgiendo testimonios que revelan cada vez más secretos del conductor.

La hermana del conductor de “Ventaneando” fue una de las bailarinas del programa “Una tras otra” cuando tenía 19 años.

En entrevista, Ivette Bisogno recordó a Paco Stanley como un hombre “coqueto” ya que habría tratado de acercarse a ella antes de saber que era hermana del presentador, aunque cuando esto ocurrió se mostró como una figura protectora y le brindó consejos.

Ivette recordó que todos los días Stanley las buscaba durante el programa para llevarlas a bailar ante el público, sin embargo, aquel 7 de junio eso no ocurrió y se mostraba distraído como si supiera que algo malo podría pasar: “Fue el único día de todos los meses que estuve que no nos puso a bailar. Se me hizo muy raro, le dijeron y se le había olvidado porque él iba por nosotros para que bailáramos”.

Luego de ello fue llamada a declarar en dos ocasiones, algo que recuerda con temor ya que, asegura, los oficiales trataban de confundirla al interrogarla: “Unos judiciales, horribles, que te tratan de confundir, te hacen preguntas capciosas. Todas teníamos miedo”.