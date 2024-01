Herederos de George Carlin demandan por especial generado con IA

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Los herederos de George Carlin demandaron a la compañía de medios detrás de un falso especial de comedia de una hora de duración que supuestamente utiliza inteligencia artificial (IA) para recrear el estilo y el material del difunto comediante de monólogos.

La demanda presentada en un tribunal federal de Los Ángeles el jueves pide que un juez ordene al canal de podcasts Dudesy que retire inmediatamente el especial de audio, “George Carlin: I’m Glad I’m Dead”, en el que una versión sintética de Carlin ofrece comentarios sobre eventos actuales. Carlin murió en 2008.

La hija de Carlin, Kelly Carlin, dijo en un comunicado que la obra es “un facsímil mal ejecutado improvisado por individuos sin escrúpulos para capitalizar la extraordinaria buena voluntad que mi padre estableció con su base de fans”.

Los herederos de Carlin y su albacea, Jerold Hamza, son los demandantes en el caso que alega violaciones al derecho de publicidad y al derecho de autor de Carlin. Los acusados nombrados son Dudesy y los presentadores de podcasts Will Sasso y Chad Kultgen.

“Ninguno de los demandados tenía permiso para usar la imagen de Carlin para el ‘George Carlin Special’ generado por IA, ni tenían licencia para usar ninguno de los materiales protegidos por derechos de autor del difunto comediante”, dice la demanda.

Los acusados no han presentado una respuesta a la demanda y no estaba claro si habían contratado a un abogado. De momento no se pudo establecer contacto con ellos para hacer comentarios sobre la demanda.

Al comienzo del especial publicado en YouTube el 9 de enero, una voz en off que se identifica como el motor de IA utilizado por Dudesy dice que escuchó 50 años de material del cómico e “hice todo lo posible para imitar su voz, cadencia y actitud, así como los temas que creo que le habrían interesado hoy”.

Los demandantes dicen que si de hecho fue así como se creó, y algunos oyentes han dudado de sus orígenes, significa que se violaron los derechos de autor de Carlin.

La compañía, como suele hacer en proyectos similares, también lanzó un episodio de podcast con Sasso y Kultgen presentando y comentando sobre el Carlin falso.

“Lo que acabamos de escuchar, ¿está bueno?” Kultgen dice en una sección del episodio citado en la demanda.

“Sí, eso sonaba exactamente como George Carlin”, responde Sasso.

La demanda es una de las primeras de lo que probablemente sea un número creciente de medidas legales para luchar contra el uso de imágenes y semejanzas de celebridades generadas con IA.

El uso de la IA fue un punto álgido para la resolución de las huelgas de guionistas y actores de Hollywood del año pasado.

Josh Schiller, abogado de los demandantes, dijo en un comunicado que el “caso no se trata solo de IA, se trata de los humanos que usan la IA para violar la ley, infringir los derechos de propiedad intelectual y burlarse de la decencia común”.