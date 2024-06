Henry Cavill presume cuna y otros detalles en espera de su futuro bebé

El actor británico Henry Cavill compartió en su cuenta de Instagram, con motivo del Día del padre, algunos detalles con los que espera a su futuro bebé, como la cuna y otros muebles. Hay que recordar que desde abril, el famoso actor de "The Witcher" compartió que pronto sería papá.

El famoso recurrió a sus redes sociales para evidenciar el entusiasmo que le causa que pronto, él y su novia Natalie Viscuso, se convertirán en padres.

A través de una foto se dio el momento para felicitar a todos los padres de familia en su día especial, y aprovechó para pedir algunos consejos para ser el mejor papá, y es que ya se puso manos a la obra, pues ya tiene lista la cuna de su bebé.

"Oh sí... y feliz Día del Padre a todos los padres allá fuera ¡Resulta que estaré uniéndome a sus sagradas filas pronto! ¿Algún consejo? Y no se preocupen, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegué el pequeñín, solo pegamento y escalpelos para que ella o él puedan armar minifiguras de Warhammer.", escribió Henry Cavill en su publicación de Instagram.

En 2017, el actor dijo a "Men's Health UK" que le preocupaba tener hijos siendo un hombre mayor, pues su mayor deseo era poder entregarles una infancia con buenos recuerdos, donde compartieran tiempos de juegos.