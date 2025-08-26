Helaine y Guana intercambian de cuarto en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.– Los participantes Helaine Haro y Guana sorprendieron a los seguidores de "La Casa de los Famosos" luego de que dieron a conocer que ambos harían el intercambio de cuartos gracias a la dinámica de "moneda del destino", por lo que sus equipos ahora serán distintos en los que resta de la competencia.

Elaine Haro fue la responsable de mover a un habitante a otro cuarto, la dinámica cambiará en el juego de los participantes de manera contundente, La Jefa fue puntual en advertir a la estrella sobre el beneficio y le pidió que invitara a un socio o socia por lo que llevó a Mariana Botas al confesionario para elegir.

Al entrar al confesionario y escuchar las indicaciones de La Jefa, la expresión de la cantante y actriz fue evidente, pero quienes también se sorprendieron demasiado al escuchar su decisión fueron sus compañeros de La Casa de los Famosos México, quienes en la sala escucharon que Elaine decidió no cambiar a nadie más y ser ella quien se va de Día a Noche.

Durante su discurso frente a sus compañeros, Elaine Haro dijo que sentía que los cuartos Ya estaban bastante unidos, por lo que se sentía incapaz de cambiar a alguien de día y decidió ser ella, quien se va a Noche, por lo que eligió a Guana para realizar la dinámica.

En redes sociales hay quienes aplaudieron la inteligencia de Elaine Haro y dicen que logró leer que el público está apoyando más al cuarto Noche, por lo que decidió cambiar de equipo, mientras que también hay quienes aseguran que lo hizo por qué tiene una mejor comunicación con los habitantes Abelito, Aarón y Aldo, que están en ese equipo.