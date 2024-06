He encontrado yo también mi Reina Leona interior: Esteman

Foto: Associated Press

La sexualidad, la salud mental o el vacío emocional, temas que la gente no se atreve a compartir a menudo sobre sí misma, son parte de la misión de Esteman en su más reciente álbum, “Secretos”, que refleja 12 momentos diferentes de la noche en cada una de sus canciones.

Cosas “que están asociadas al pudor, a lo que a veces está visto con ciertos prejuicios, pero que en el momento en el que se cuenta o en el momento en el que deja de ser un secreto, encuentra su luz propia, brilla a su propia manera y se abraza, de hecho”, dijo Esteman en una entrevista en la Ciudad de México. “Y es un disco para bailar, además”.

Esteman aparece en la portada de “Secretos” como si fuese un artista de la década de 1980, aunque él considera que sus sonidos con más de 1990 y 2000.

“Siempre me gusta como que regresar al pasado, es algo que se me da y que tiene que ver mucho con las influencias que tengo y la manera en la que he encontrado mi voz”, señaló. “Encontrar obviamente un camino que para mí represente la evolución, esa parte de seguir transformándote sin perder obviamente esa esencia”.

“Cartagena” es la primera canción del álbum y de inmediato atrapa la atención al hablar de una noche en la que desea un trío sexual. Es la primera vez que Esteman retrata el deseo de esa manera.

“Habla del erotismo de una manera libre, de salirnos un poco como de estas ideas y paradigmas muy fuertes que tenemos en cuanto a una relación y más yo que soy una persona tan romántica en la manera en como escribo”, señaló.

Pero el deseo y el amor se puede dar de muchas formas. “Secreto” está inspirada en una relación virtual que conoció por una amiga. “Silencio” retrata una relación tan profunda con una “conexión eterna” en la que no hacen falta palabras.

Los videos de “Cartagena”, “Silencio” y “Secreto” crean juntos un cortometraje para el álbum. Fueron filmados en un helipuerto de la Ciudad de México y cada uno representa un momento diferente de la noche. Esteman buscó narrar las letras de las canciones a través de coreografías en las que participa con otros bailarines.

“Es la forma en la que me gusta contar una canción, a través de la expresión corporal”, señaló.

“Reina Leona” fue de las primeras canciones del álbum que dio a conocer. La lanzó en 2023 y desde entonces se ha convertido en un “himno de empoderamiento” para sus fans. Al escribirla pensaba en una persona drag y todo lo que tiene que hacer para salir de su caparazón y convertirse en una vedette, dejando atrás la oscuridad y las dificultades hasta volverse una reina “de la pista de baile, del escenario de la vida”, dijo. La reacción de personas de la comunidad LGBT+ fue inmediata, pero no fue la única.

“En general muchas, muchas chicas me dicen ‘escucho tu canción cuando estoy levantándome y es como un boost (impulso) para salir de mi casa’”, señaló. “Pero también me gusta recibir mensajes de chicos, el hombre heterosexual que está metido casi en otra realidad, de ver cómo esta canción los saca un poco de sus paradigmas, de sus límites”.

“Incluso creo que he encontrado yo también mi Reina Leona interior en mi vida y en los escenarios”, agregó.

Alguien a quien considera “una reina leona absoluta” es a la artista urbana Villano Antillano, a quien tiene como invitada en “Noches de verano”, un tema inspirado en la amistad, los viajes, pasarla bien y dejar que las cosas fluyan.

“Era clave que la canción tuviera ese lado un poco más oscuro que tiene ella con su música y con su rap, la manera en la que se acerca a ciertas temáticas”, señaló.

“Un día en París” es una de las favoritas de sus seguidores. Esteman se la compuso a su ahora esposo, el actor mexicano Jorge Caballero, para pedirle matrimonio. Ahora hay parejas que se animan a hacer lo propio cuando la interpreta en sus conciertos.

“Somos como almas gemelas, como que nos conocemos de otra vida… hablas el mismo idioma, conectas sin decirte nada, hay demasiada tranquilidad y eso ha sido desde el inicio, es bonito cómo puedes describir eso en una canción”, señaló.

Esteman ha vivido en la Ciudad de México desde hace 7 años y en la entrevista estuvo acompañado por su perro Benito, un corgi. Tras presentarse en festivales alternativos como Vive Latino, este año debutó en el festival dedicado al pop Tecate Emblema ante miles de asistentes en lo que considera uno de los mejores cinco momentos de su carrera.

“Fue muy especial”, dijo. “El horario estaba increíble, el escenario estaba increíble”.

Ahora llevará su música en “Secretos Tour” a 15 ciudades de México, así como Santiago de Chile, Buenos Aires, Caracas, Madrid, Barcelona, Guatemala, San Salvador y Bogotá.

“Se viene tremenda gira”, dijo.