Hay jurado dividido en nuevo juicio contra Harvey: Quejas del portavoz

Foto: Associated Press

Nueva York.– El presidente del jurado que delibera en el nuevo juicio contra Harvey Weinstein relacionado con el movimiento #MeToo le dijo el lunes al juez que algunos miembros del jurado han formado grupos, incitado a otros a cambiar de opinión y han mencionado información que no formó parte del juicio.

"Ellos pelean juntos, y no me gusta", afirmó el presidente del jurado, según el abogado defensor Arthur Aidala, en una conversación a puerta cerrada con el juez Curtis Farber y los equipos de la fiscalía y la defensa. Aidala señaló más tarde en la sala de audiencias —sin que ningún jurado pudiera escuchar— que el presidente del jurado indicó que ya había tomado una decisión y no quería cambiar de opinión.

Aidala le solicitó vehementemente a Farber que declarara un juicio nulo, al afirmar que hay un "jurado contaminado" y un "jurado descontrolado".

"Hay personas que están tomando en cuenta cosas que no se presentaron como evidencia en este juicio", argumentó Aidala. Los jurados, afirmó, "están presionando a otros para que cambien de opinión. No es justo. Están hablando del pasado. No se trata del pasado".

El fiscal Matthew Colangelo argumentó que las preocupaciones del jurado no ameritaban un juicio nulo, señalando que algunos aspectos del pasado de Weinstein fueron permitidos como evidencia. Entre ellos se incluye a algunas de las acusadoras que relataron haber visto un gran número de acusaciones contra Weinstein en los medios de comunicación en 2017.

Farber rechazó la moción para anular el juicio, pero reunió a lo miembros del jurado para recordarles que únicamente deben tomar en cuenta la evidencia que se presentó durante el juicio e ignorar cualquier otra cosa que puedan saber sobre el exmagnate de la industria cinematográfica. A solicitud del jurado, también repasó la definición de duda razonable y las reglas sobre cómo llevar a cabo las deliberaciones, solicitudes que dejaban entrever que aún estaban lejos de alcanzar un veredicto.

Weinstein, de 73 años, se ha declarado inocente de dos cargos de acto sexual criminal y un cargo de violación. El jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres, comenzó a deliberar el jueves.

El presidente del jurado expresó sus preocupaciones en una nota dirigida al juez el lunes, poco después de que los jurados regresaron al tribunal para un tercer día de deliberaciones. Escribió que quería hablar con el juez "sobre una situación que no es muy favorable".

Farber decidió escuchar las preocupaciones del presidente del jurado en su despacho, fuera de la vista de los reporteros, el público y Weinstein, quien renunció a su derecho de estar presente en la discusión. El juez añadió más tarde que sostuvo la conversación privada "con el único propósito de permitir que ese jurado hablara libremente". Se pondrá a disposición una transcripción de la conversación, señaló el juez.

En otra señal de división entre los miembros del jurado, otro de ellos pidió dirigirse a la corte antes de que el juez y los abogados siquiera hubieran resuelto la manera de abordar la queja del presidente del jurado. Ese jurado, que poco después fue llevado solo a la corte, presentó un panorama optimista.

"Creo que las cosas van bien hoy", dijo la mujer. "Estamos avanzando".

Destacó que el "tono es muy diferente" al del viernes, cuando otro miembro del jurado pidió ser excusado porque sentía que había quienes trataban a uno de sus colegas de manera “injusta”.

El juez le dijo a ese jurado, un joven, que tenía que seguir deliberando y también negó una solicitud de la defensa para un juicio nulo sobre el tema.

Después de que el tercer jurado dio sus impresiones a la corte el lunes, las deliberaciones continuaron durante aproximadamente una hora antes de que el jurado se pusiera nuevamente en contacto con el tribunal.

Esta vez, el panel quería, entre otras cosas, volver a escuchar el testimonio de un psicólogo sobre por qué las víctimas de agresión sexual pueden continuar teniendo relaciones con sus agresores. El psicólogo no trató a ninguna de las acusadoras de Weinstein, pero testificó para la fiscalía como experto.

Weinstein fue originalmente condenado en Nueva York en 2020 por violación y agresión sexual contra dos mujeres en un veredicto considerado un parteaguas en el movimiento #MeToo.

Pero la condena fue anulada posteriormente, lo que llevó a su nuevo juicio, con una acusadora adicional añadida el año pasado, ante un nuevo jurado y un juez diferente.

Weinstein también fue condenado en Los Ángeles por otra violación en 2022.