Hay consumo de sustancias en caso de la bebé de Lupita TikTok: Mariana Rodríguez

Nuevo León.- Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina "Amar a Nuevo León, dio a conocer que en el caso de la hija de la influencer Lupita TikTok la investigación se deriva del consumo de sustancias.

A través de las historias de Instagram, la primera dama del estado gobernado por Samuel García, señaló que existe la posibilidad de que la bebé llegue a DIF Capullos.

"El día de hoy se citaron en Capullos a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de sustancias de por medio que no es aceptable para una bebé recién nacida, esto no significa que la bebé vaya a llegar a Capullos el día de mañana, hay que entrevistar a las abuelas maternas y paternas, abuelos maternos y paternos, hay que hacer entrevistas vecinales, todo esto tarda, no se determina de un día para otro", dijo Mariana Rodríguez.