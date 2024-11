¡Hasta películas navideñas se inspiran en Taylor Swift!

Foto: Associated Press

Nueva York.- Dos nuevas películas navideñas de televisión tienen una conexión con Taylor Swift que sus fans podrán descifrar sin ningún problema.

“Christmas in the Spotlight” se estrena este sábado en Lifetime. Está protagonizada por Jessica Lord como la estrella pop más grande del mundo, y Laith Wallschleger como un jugador de fútbol profesional, quienes se conocen y se enamoran, algo no muy diferente a Swift y su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Está claramente inspirada en Taylor y Travis, pero no los conozco y no sé lo que ocurre tras bambalinas. Solo sé lo que se ha publicado”, dijo Eirene Tran Donohue, una devota fan que aprovechó la oportunidad para escribir el guión, aunque solo estuviera vagamente basado en su artista favorita.

Se inspiró en el apoyo de cada uno a los logros del otro, particularmente, el hecho de que Kelce no tenga ningún problema en salir con la estrella, a pesar del brillo de los reflectores, y agregó, “Me encanta la manera en que él la celebra”.

Tran Donohue quiere que los otros fans de Swift sepan que escribió el guion pensando en ellos.

“Hay muchos ‘easter eggs’”, dijo, refiriéndose a los pequeños detalles añadidos que un fan de Swift reconocería fácilmente. “Incluí tantos como pude”.

Luego, el 30 de noviembre, Hallmark transmitirá “Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story”. En lugar de un guiño a Swift, es una oda a las tradiciones y la unión familiar, como el hecho de apoyar incondicionalmente a un equipo deportivo. La sede de Hallmark también está en Kansas City, por lo que tiene sentido que la compañía eligiera destacar a los Chiefs.

En esta historia, escrita por Julie Sherman Wolfe, saltan chispas cuando un nuevo empleado de la organización de los Chiefs (Tyler Hynes) conoce a una mujer, interpretada por Hunter King, cuya dedicación familiar al equipo se remonta a generaciones.

Sherman Wolfe, fanática de los San Francisco 49ers, dijo que recibió la llamada una semana después del Super Bowl LVIII, cuando los Chiefs vencieron a los 49ers 25 a 22.

“Todavía estaba sanando mis heridas”, dijo, y añadió que Hallmark le preguntó: “‘¿Puedes separarte de la derrota y hacer esta película? Dije, Por supuesto. Es decir, soy una profesional’”, dijo Sherman Wolfe, riendo.

Aunque “Holiday Touchdown” no menciona a Swift o Kelce, sí cuenta con algunos cameos de jugadores de los Chiefs, y Donna Kelce también tiene un pequeño papel.

“Me equivocaba constantemente en mis diálogos”, dijo Hynes sobre trabajar con Mamá Kelce. “Pensaba, Donna Kelce está a punto de hablar y yo estoy fuera de mí. Fue muy divertido”.

Los actores también tuvieron la oportunidad de filmar en el Estadio Arrowhead y en el emparrillado.

“Esos fueron algunos de los momentos más geniales que he tenido al trabajar en una película”, dijo King.