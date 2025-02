Harvey Weinstein demanda a su hermano y a otros ejecutivos de cine

Foto: Associated Press

California.- El magnate del cine encarcelado y deshonrado Harvey Weinstein alega en una nueva demanda que su hermano, Bob Weinstein, y otros ejecutivos de su ahora desaparecida compañía cinematográfica lo engañaron para que garantizara un préstamo de 45 millones de dólares en 2016, pero desviaron fondos para su propio uso personal mientras preparaban el escenario para su caída.

Harvey Weinstein, de 72 años, presentó las denuncias el jueves en un caso civil que lleva mucho tiempo en marcha en la ciudad de Nueva York y que involucra a un prestamista que lo acusa de no pagar el préstamo. Actualmente se encuentra detenido mientras espera un nuevo juicio por cargos de delitos sexuales en Nueva York.

“Harvey Weinstein fue engañado por sus allegados y consiguió un préstamo de 45 millones de dólares con el pretexto de salvar a The Weinstein Company”, dijo Imran Ansari, abogado de Harvey Weinstein, en un comunicado. “Si bien Harvey garantizó personalmente el préstamo, otros dentro de The Weinstein Company se enriquecieron y lo socavaron estratégicamente, dejándolo ‘con la bolsa’ de deudas mientras ‘se llenaban los bolsillos’ cuando la empresa estaba en crisis”.

Ansari alegó que Bob Weinstein y otros en The Weinstein Co. estaban involucrados en un complot para posicionar a Harvey Weinstein para una caída en un intento de tomar el control de la compañía, que se declaró en quiebra en 2018 cuando explotó el escándalo de mala conducta sexual que rodeaba a Harvey Weinstein.

Un abogado de Bob Weinstein, Brian Kohn, respondió con una breve declaración el viernes diciendo que “las acusaciones de Harvey carecen totalmente de fundamento”, en un correo electrónico a The Associated Press.

El ex director de operaciones de Weinstein Co., David Glasser, ahora director ejecutivo de 101 Studios, conocido por su producción de la popular serie de Paramount “Yellowstone”, también está mencionado en la demanda de Harvey Weinstein. No respondió de inmediato a un mensaje telefónico que le dejaron en su oficina el viernes.

AI International Holdings prestó el dinero a dos filiales de The Weinstein Co. y Harvey Weinstein, y luego presentó una demanda cuando afirmó que no habían cumplido con sus pagos.

Harvey Weinstein alega que su hermano, Glasser y otros lo engañaron para que garantizara el préstamo de 45 millones de dólares diciendo que el dinero ayudaría a la empresa, que atravesaba dificultades económicas. En cambio, dice su demanda, desviaron millones de dólares de la empresa para fines indebidos, dejándola con falta de efectivo y a Harvey Weinstein responsable de devolver el préstamo.

“Como resultado directo de estas acciones, las empresas perdieron, como mínimo, 12 millones de dólares en efectivo que deberían haber sido destinados a pagar el préstamo adeudado a AI International”, dice la demanda. “Esta mala gestión dejó a las empresas incapaces de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que resultó en la insolvencia y colocó a Weinstein en un riesgo financiero personal sustancial como garante del préstamo”.

La demanda, presentada en la Corte Suprema del estado en Manhattan, dice que Weinstein sufrió “daños financieros y de reputación severos y escandalosos”.

También hace varias acusaciones de mala conducta financiera contra Bob Weinstein, Glasser y otros.

Acusa a Bob Weinstein de retirar al menos 6 millones de dólares de las cuentas de la empresa bajo falsas pretensiones, para darse prioridad sobre los acreedores, incluido AI International.

“Fue impactante descubrir las transacciones fraudulentas que se llevaron a cabo después de que dejé la empresa. Ahora creo que varios de estos ejecutivos tuvieron un papel importante en mi desaparición”, dijo Harvey Weinstein en una declaración proporcionada por un portavoz.

La demanda alega que Glasser aprobó y recibió 5 millones de dólares en bonificaciones excesivas y transacciones financieras no autorizadas, y utilizó fondos de la empresa para pagarle a su padre 1 millón de dólares a pesar de no haber ninguna razón comercial legítima.

AI International Holdings demandó a Harvey Weinstein y a las dos filiales de The Weinstein Co. a fines de 2017. La demanda decía que incumplieron con el préstamo después de que AI International había ordenado que se pagara todo el saldo de inmediato porque Harvey Weinstein había sido despedido como copresidente en medio de las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Según Harvey Weinstein, Bob Weinstein y Glasser liquidaron su responsabilidad por el préstamo con AI International por aproximadamente 15 millones de dólares debido a “negociaciones de mala fe”, dejando a Harvey Weinstein responsable de los 30 millones de dólares restantes más los intereses.

La demanda de Harvey Weinstein busca protegerlo de cualquier responsabilidad financiera por el préstamo, así como de daños punitivos por presunto fraude y mala conducta financiera y sus honorarios legales.

Bob Weinstein pidió recientemente al juez que rechace las citaciones de documentos y una declaración emitida por el abogado de Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein, quien también cofundó la compañía cinematográfica Miramax, fue una de las personas más poderosas de Hollywood, habiendo producido películas como “Pulp Fiction” y “The Crying Game”.

En 2017, se convirtió en el villano más destacado del movimiento #MeToo , que estalló cuando las mujeres comenzaron a hacer públicos relatos de su comportamiento.

Ha sostenido durante mucho tiempo que cualquier actividad sexual era consensuada.

Harvey Weinstein está siendo juzgado nuevamente por cargos de haber practicado sexo oral por la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y haber violado a una aspirante a actriz en 2013. Otro cargo presentado en septiembre alega que obligó a practicar sexo oral a otra mujer en un hotel de Manhattan en 2006.

Su condena de 2020 y su sentencia de 23 años de prisión fueron revocadas el año pasado , cuando un tribunal de apelaciones determinó que el juez de primera instancia permitió injustamente el testimonio contra Weinstein basándose en acusaciones que no eran parte del caso.