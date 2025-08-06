Harris y Paisley van al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville

Nashville.- La superestrella del country Brad Paisley y la potencia de la música americana Emmylou Harris serán incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, anunció la organización este miércoles.

La nueva generación también incluye a Steve Bogard y Tony Martin en la categoría de compositores contemporáneos, Jim Lauderdale en la categoría de compositores/artistas contemporáneos y Don Cook en la categoría de compositores veteranos. Su incorporación oficial será el 6 de octubre durante la Gala del 55.º Aniversario del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, que se celebrará en el Music City Center.

Paisley, superestrella de la música country tres veces ganadora del Grammy y con la impresionante cifra de 41 canciones en la lista Billboard Hot 100, es conocido por escribir muchos de sus propios éxitos. Entre ellos se incluyen "He Didn't Have To Be", "Alcohol", "I'm Gonna Miss Her (The Fishin' Song)", "Letter To Me" y "Remind Me", un dueto con Carrie Underwood.

Harris, una de las grandes cantautoras de folk estadounidenses , con 13 premios Grammy en su haber, es conocida por éxitos como "Boulder To Birmingham", "White Line" y "Heartbreak Hill". Fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country en 2008.

Bogard es conocido por clásicos de la radio como “Carried Away” de George Strait, “Prayin' For Daylight” de Rascal Flatts y “Every Mile A Memory” de Dierks Bentley.

Martin también compuso para Strait («Baby's Gotten Good At Goodbye»), así como para Jason Aldean («A Little More Summertime») y Keith Urban («You Look Good In My Shirt»). El propio Urban fue incluido recientemente en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 2023.

Lauderdale es conocido por sus propias canciones, como “I Feel Like Singing Today”, “She's Looking At Me” y “Mighty Lonesome”, pero también por aquellas que escribió para otros, como “Gonna Get A Life” de Mark Chesnutt y “Halfway Down” de Patty Loveless.

Cook es conocido por “I Wish That I Could Hurt That Way Again” de T. Graham Brown, “Small Town Girl” de Steve Wariner y “Only In America” de Brooks & Dunn.

El presidente de la junta directiva de la organización, Rich Hallworth, y Mark Ford, su director ejecutivo, hicieron el anuncio en el histórico Columbia Studio A de Nashville.

“Reunirnos como cada año para presentar y dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra nueva generación es sin duda uno de los momentos más destacados de nuestro calendario”, declaró Hallworth. “A estos extraordinarios compositores, les decimos: gracias por compartir sus canciones y su arte con nosotros”.