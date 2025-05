Halle Bailey, actriz de 'La Sirenita' denuncia a su expareja por violencia

Foto: Associated Press

California.- Un juez de Los Ángeles otorgó una orden de restricción a la actriz y cantante de “La Sirenita” Halle Bailey, quien dice que su exnovio, el rapero y YouTuber DDG, ha sido repetidamente violento con ella y teme por ella y el bebé que tienen juntos.

El juez ordenó el martes a DDG, cuyo nombre legal es Darryl Dwayne Granberry Jr., que se mantenga alejado de Bailey y su hijo de 17 meses, Halo, hasta una audiencia el 6 de junio.

“A lo largo de nuestra relación”, declaró Bailey en los documentos que solicitan la orden, “Daryl ha sido y sigue siendo abusivo conmigo física, verbal, emocional y económicamente. Solicito órdenes para protegerme a mí y a nuestro hijo Halo de su continuo abuso”.

Un mensaje solicitando comentarios a un representante de Granberry no recibió respuesta inmediata.

Bailey, de 25 años, y Granberry, de 27, estuvieron en una relación desde 2022 hasta el año pasado, y desde su ruptura ha habido "múltiples actos de violencia física", dijo Bailey.

En un incidente de enero que ella relata en detalle, Bailey dijo que Granberry la llamaba "perra" repetidamente mientras intentaba atar al bebé a un asiento dentro de su auto.

“De repente, la situación se volvió física entre nosotros”, dijo Bailey en los documentos. “Nos peleamos, forcejeamos y forcejeamos. En un momento, Darryl me jaló el pelo. Luego me golpeó la cara contra el volante, lo que me rompió un diente. Entonces dejé de defenderme porque tenía mucho dolor”.

Bailey incluyó fotografías de sus dientes y moretones en sus brazos en su archivo.

En marzo, dijo que Granberry entró en su casa cuando ella no estaba y le envió un mensaje de texto con una foto de su cama junto con un mensaje amenazante que sugería que estaba teniendo relaciones sexuales con otros hombres.

Unos días después, dijo, la reprendió porque no quería enviar a su bebé enfermo a visitarlo y destrozó la cámara Ring en su porche al darse cuenta de que estaba grabando la confrontación. Dijo que cuando llamó a un familiar para pedir ayuda, él le quitó el teléfono, se subió a su auto y le cerró la puerta en las narices mientras sostenía al bebé. Bailey presentó una denuncia policial por el incidente.

También pidió que se le ordene a Granberry dejar de usar sus plataformas de transmisión en Twitch y YouTube para poner a sus seguidores en su contra.

“Cada vez que quiere causar problemas, empieza a hablar mal de mí ante sus millones de fans”, declaró en los documentos. “Afirma que estoy ocultando a nuestro hijo y que estoy con otros hombres. Como resultado, recibo amenazas y odio en redes sociales”.

A Granberry también se le ordenó no poseer armas. El juez puede extender la orden hasta por cinco años en la audiencia del 6 de junio.

DDG, de Pontiac, Michigan, primero tuvo éxito como streamer de videos y luego como artista de hip-hop. El 5 de mayo, lanzó su cuarto álbum de estudio, "Blame the Chat", con Epic Records.

Bailey, de Atlanta, ha sido nominada a cinco premios Grammy como solista y como parte de Chloe x Halle, el dúo con su hermana que la llevó a la fama.

Protagonizó la comedia "Grown-ish" de 2018 a 2022, y en 2023 interpretó al personaje principal en la nueva versión de acción real de Disney de "La Sirenita".