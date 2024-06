Hallan sin vida a madre de influencer en hotel

El influencer mexicano Derek Trejo, el pasado lunes 17 de junio generó alarma luego de que a través de sus redes sociales reportó la desaparición de su mamá, la señora Verónica de la Rosa.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el creador de contenido informó que su mamá se encontraba desaparecida desde la mañana de este pasado lunes.

“Ayúdenme a difundir. Mi mamá no aparece, estamos muy preocupados, por favor. Estaba en una Kia color plata con placas NTS4006. Por favor, desde las 10:30 am fue su último cargo de su tarjeta, fue por Tacubaya. Por favor ayúdenme, estoy desesperado, toda mi familia solo quiero que esté bien″, escribió el influencer junto a fotografía de su madre.

Alrededor de las 10 de la noche, Derek Trejo realizó una último publicación en la que confesó estar desesperado y “devastado” al no tener noticias de su mamá “Estoy mal, estoy devastado, por favor no me hagan bromas, se los pido. Ayúdenme a encontrarla”, pidió el joven.

Encuentran sin vida a la mamá del influencer Derek Trejo la madrugada de este

El reportero Carlos Jiménez, a través de su cuenta X dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la señora Verónica De la Rosa, sin vida y en una habitación de un hotel localizado en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

“Hallan sin vida en un hotel a la madre del tiktoker Derek Trejo, Verónica de la Rosa. Fue hallada en esta habitación del Hotel Cd Real en @AzcapotzalcoMx… @SSC_CDMX la halló. @FiscaliaCDMXindaga”, detalló el reportero policíaco.