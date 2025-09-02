Hallan sin vida a influencer en hotel; estaba acompañado de actor

El influencer y modelo brasileño Yago Campos, de 25 años, fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel de lujo en Mykonos, Grecia, mientras que su acompañante, el actor Ryan Silveira, quedó en coma y posteriormente logró sobrevivir. El caso ha generado gran conmoción en Brasil y en el ámbito internacional, donde Campos era una figura activa en redes sociales.

Hallazgo en la habitación de hotel

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento ocurrió el domingo 24 de agosto, cuando personal del hotel detectó que de la suite donde se hospedaban los dos jóvenes salía agua sin respuesta desde el interior. Al ingresar, encontraron a Campos y Silveira inconscientes dentro de la bañera.

Pese a la intervención médica inmediata, Campos ya no presentaba signos vitales, mientras que su compañero fue trasladado a un hospital, donde permaneció varios días en coma.

Investigación en curso

Las autoridades griegas abrieron una investigación para esclarecer las causas de la muerte del influencer. Mientras tanto, el cuerpo de Campos será repatriado a Brasil con apoyo de la embajada en Atenas.

Por su parte, Silveira, de 23 años, reapareció recientemente en redes sociales tras salir del coma. En un video explicó que la noche previa al hallazgo ambos habían consumido drogas en la habitación, aunque no especificó el tipo. Según su relato, perdió el conocimiento poco después y despertó días después en el hospital, sin recordar lo que sucedió entre esos momentos.

El actor también señaló que su estado de salud se complicó porque ingirió agua de la bañera, lo que le provocó una infección interna. Además, presentó múltiples suturas en el rostro. Actualmente coopera con las autoridades griegas para esclarecer los hechos y aportar información sobre las últimas horas de Campos.

El último viaje de Yago Campos

Antes de llegar a Mykonos, Campos y Silveira habían compartido en redes sociales imágenes de su recorrido por Indonesia y Dubái, como parte del viaje de cumpleaños número 25 del influencer.

La noticia de su repentina muerte ha provocado múltiples reacciones en la comunidad digital, donde miles de seguidores han expresado mensajes de duelo y exigido respuestas sobre lo sucedido.