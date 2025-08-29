Hallan a influencer asesinada junto a su esposo y dos hijos en Jalisco

Guadalajara.– Autoridades lograron identificar como Esmeralda Ferrer Garibay, también conocida como Esmeralda FG en redes sociales, como una de las víctimas del crimen ocurrido el pasado 22 de agosto de 2025, cuando se localizaron los cuerpos de la mujer junto a su esposo y dos menores de edad dentro de una camioneta Ford Ranger gris, en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en la colonia San Andrés de Guadalajara.

El esposo fue identificado como Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos como Gael Santiago y Regina.

Tras darse a conocer la identidad de la mujer asesinada, de inmediato sus redes sociales subieron en número de visualizaciones e interacción con sus seguidores y curiosos.

En su perfil de TikTok, Esmeralda presumía de una vida marcada por el consumo, el estilo y la ostentación. Se presentaba con frecuencia vistiendo prendas y accesorios de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior y Versace, e incluso anunciaba compras en plataformas exclusivas como Farfetch. En un video muestra unos tacones de mezclilla Dolce & Gabbana, mientras presume su manicura y vestimenta vistosa; en otros, luce vestidos ceñidos y bolsos reconocibles por sus diseños y precios.

Las tomas incluían escenarios como playas, bares, restaurantes, interiores de residencias, terrazas con vistas, autos deportivos, motocicletas, boutiques y hoteles.

En una de sus publicaciones, la influencer plasmó consignas como “Ventajas de tener un novio narco” o reflexiones sobre la autopercepción como “Mi mente y mi alma son más bonitos que mi cara por eso nunca he sentido competencia”.

La familia, originaria de Michoacán y recién llegada a Jalisco, había sido reportada como desaparecida días antes del hallazgo. El caso generó conmoción en la opinión pública por el perfil mediático de Esmeralda. Las primeras investigaciones, encabezadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, revelaron que la camioneta donde fueron localizados los cuerpos ingresó previamente a un taller mecánico denominado “La Araña”, ubicado en Avenida Ejido.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron en ese lugar indicios balísticos y huellas de sangre. Esta evidencia llevó a las autoridades a concluir que la familia fue asesinada en el taller, antes de que abandonaran el vehículo en otro punto de la ciudad.

La principal línea de investigación de la Fiscalía se enfoca en las actividades de Roberto Carlos Gil Licea, quien supuestamente se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la comercialización de jitomate en Michoacán.