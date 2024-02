Habla Pati Chapoy del estado de salud de Daniel Bisogno

Hoy se dio a conocer que el conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, fue hospitalizado. Publicación que generó todo tipo de especulaciones sobre el verdadero estado de salud del presentador.

En la publicación el programa de TV Azteca reportó que el conductor conocido como "El Muñeco" fue ingresado al hospital para que le realizaran exámenes de rutina. Detallaron que en la transmisión de este viernes 9 de febrero se darán más detalles al respecto.

Fue de esta manera que su jefa Pati Chapoy habló sobre el estado de salud de Daniel.

“Son chequeos que se le está realizando porque como lo hemos visto a lo largo de Ventaneando, en todas las presentaciones que ha tenido aquí, pues de pronto lo veíamos cansadón, delgado, obviamente está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza”, agregó la presentadora, por lo que dio a entender que no se trató algo de emergencia, sino algo de chequeos normales.

“A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está, el día de hoy sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, aseguró.