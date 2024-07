Habla Geraldine Bazán sobre salud de Gabriel Soto

Geraldine Bazán fue cuestionada y dio a conocer cómo están sus hijas después de que su padre Gabriel Soto sufriera problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.

A pocos días de lo sucedido, Bazán reveló el sentir de sus hijas después del susto por la noticia y aseveró que el actor se encuentra mejor.

"No soy yo quien tiene que decir absolutamente nada. Sé que está bien, gracias a todos por el interés, Afortunadamente él es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano, y bueno, a veces son cosas de salud. Este tema no me concierne a mí, les juro que les estoy contestando, por educación y todo, y además porque obviamente es el papá de mis hijas, pero él está bien, gracias por su preocupación a todos, pero ya no tengo nada que decir”, declaró Geraldine.

Confesó que Soto siempre está en contacto con las niñas, y esta ocasión no fue la excepción.

Sin embargo, al escuchar que su madre, doña Rosalba Ortiz, no descartó que la noticia sobre el mal estado de Gabriel podría tratarse de otra estrategia para atraer al público al teatro para ver la obra "El precio de la fama", donde participa Soto con Cecilia Galliano, Geraldine dijo:

“Yo no sé… o sea, no pongas palabras en mi boca, yo no dije absolutamente nada… a ver, somos personas totalmente diferentes, no me pueden achacar lo que diga una u otra persona, o sea, gracias”.