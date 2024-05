Habla Eduin Caz de asalto millonario que sufrió

Eduin Caz fue víctima de la delincuencia después de que a inicios de mayo fuera despojado de algunas de sus joyas evaluadas en varios millones de pesos.

Tras señalar en redes que su camioneta fue saqueada en San Antonio, Texas después del concierto que dio, el cantante rompió el silencio.

‘’Traía yo a mi mamá, a mi tía, traía un sobrino y cuando nos bajamos de la camioneta, fue cuando pasó eso (…) yo le doy gracias a Dios que me acababa de bajar de la camioneta, porque eran tres carros los que llegaron, o sea, ya iban con malicias, y si no me movía de todos modos me iban a pegar, mejor qué bueno que me bajé”, declaró.

Dejando en claro que no quiere volver a hablar públicamente del incidente, del que trascendió que entre los objetos robados se encuentra un reloj de oro blanco con un costo de casi 2 millones de pesos, el cantante lamentó la muerte del chofer de su agrupación.

“Verdaderamente era un elemento muy importante en el equipo, era muy querido, obviamente le lloramos mucho, y esperemos que ya esté descansando y la familia tenga una pronta resignación”, dijo.