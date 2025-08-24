Gustavo Adolfo Infante niega infidelidad; filtran foto junto a otra mujer

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante se encuentra en el “ojo del huracán” tras ser señalado por Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, de haber sostenido una relación sentimental con ella estando el casado.

La acusación fue difundida por Javier Ceriani y respaldada por Alfredo Adame, quienes aseguran tener pruebas.

En respuesta, Infante negó los señalamientos durante una emisión de Sale el Sol, calificando a los involucrados como “personas con credibilidad nula” y asegurando que las acusaciones son “absoluta y totalmente falsas”.

Redes

La polémica se intensificó con la difusión de fotografías del periodista junto a una mujer no identificada, tomadas en 2022, lo que ha generado especulaciones en redes sociales.

Arturo Gallegos, excolaborador de Infante, fue quien compartió las imágenes, aunque no se ha confirmado que se trate de una relación extramarital.

Infante ha señalado que el tema está siendo revisado desde una perspectiva legal y que dará una declaración más amplia cuando sea oportuno.