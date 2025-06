Guns N' Roses dará concierto en la CDMX

Ciudad de México.- La banda estadunidense de hard rock Guns N' Roses dio a concoer que tendrá un concierto en Ciudad de México.

La presentación de "Latin American Tour 2025" será el 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

La preventa HSBC será el 11 y 12 de junio. La venta general de boletos se llevará a cabo el 13 del mismo mes.

Guns N' Roses fue formada en 1985 en Los Ángeles, California. Liderada por el vocalista Axl Rose, la formación clásica incluía a Slash (guitarra principal), Izzy Stradlin (guitarra rítmica), Duff McKagan (bajo) y Steven Adler (batería). Su álbum debut, Appetite for Destruction (1987), es uno de los más vendidos de la historia, con éxitos como "Sweet Child O' Mine", "Welcome to the Jungle" y "Paradise City". Conocidos por su estilo crudo, actitud rebelde y excesos, definieron el rock de finales de los 80.

La banda enfrentó múltiples cambios de alineación y conflictos internos, con Axl Rose como único miembro constante. Lanzaron álbumes como Use Your Illusion I y II (1991), con hits como "November Rain" y "Don't Cry", y Chinese Democracy (2008), tras años de retrasos. Desde 2016, Slash y McKagan regresaron, revitalizando la banda con giras masivas.

Actualmente, Guns N' Roses sigue activa, con Axl, Slash y McKagan como núcleo, junto a Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclados). Su legado perdura en el rock, influyendo a generaciones.