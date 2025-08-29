Gucci, viajes, autos... así presumía lujos Esmeralda, influencer asesinada

Ciudad Juárez.– Esmeralda Ferrer Garibay, también conocida como Esmeralda FG, tiktoker e influencer de 34 años originaria de Michoacán y que fue asesinada junto a su esposo y dos hijos de 13 y 7 años el pasado 22 de agosto en Guadalajara, Jalisco, usaba sus redes sociales para presumir sus viajes, autos, motocicletas y artículos de lujo que adquiría, así como su estilo de vida.

La familia se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara. Según las autoridades, su esposo sostenía actividades comerciales en el ramo de la compraventa de vehículos y el cultivo de jitomate en Michoacán.

La desaparición de la familia se reportó días antes de su hallazgo. sus restos fueron hallados en una camioneta Ford Ranger Pickup gris en la Calle Jorge Delorme, en cruce con Pensador Mexicano.

Esmeralda FG construyó su perfil público en TikTok con el usuario @esmeraldafg222, donde tenía 18 mil seguidores y más de 513 mil ‘me gusta’.

Inició su actividad en 2020 con videos de lipsync y evolucionó hacia clips relacionados con lujos y el estilo de la mujer buchona. Algunos de sus post más polémicos tienen frases provocadoras como “Ventajas de tener un novio narco” y la mayoría estaba musicalizada con narcocorridos, algunos que hacían alusión a los Beltrán Leyva.

En sus videos, la influencer exhibió artículos de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace, viajes a destinos turísticos, cirugías estéticas y autos de alta gama. También compartía reflexiones como “Mi mente y mi alma son más bonitos que mi cara por eso nunca he sentido competencia”. También tiene videos con sus hijos y con sus perros pomerania.