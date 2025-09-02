Grupo Firme cerrará la ExpoGan Juárez 2025

Ciudad Juárez.- La ExpoGan Juárez 2025 ya tiene a sus artistas confirmados y promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. Del 16 de octubre al 2 de noviembre, la feria reunirá a grandes exponentes de la música regional y pop, destacando que el gran cierre estará a cargo de Grupo Firme el 2 de noviembre.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Alfonso de Anda, presidente de la Unión Ganadera de Juárez, quien aseguró que la cartelera artística busca superar las expectativas del público fronterizo.

Entre los artistas que se presentarán destacan Tito Double P, Belinda, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Conjunto Primavera, entre otros, conformando un programa musical diverso que atraerá a miles de asistentes.

Grupo Firme, originario de Tijuana y liderado por Eduin Caz, se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del género regional mexicano y su participación en la ExpoGan Juárez será uno de los conciertos más esperados del año.

La feria no solo contará con espectáculos musicales, sino también con actividades familiares, gastronomía, juegos mecánicos y exhibiciones ganaderas que hacen de la ExpoGan uno de los eventos más importantes de la frontera norte.

Los boletos están disponibles en CrediBoletos.