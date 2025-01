Green Day y Billie Eilish inauguran FireAid

Los Ángeles.- Green Day inauguró este jueves por la noche el masivo concierto benéfico FireAid, un evento en dos sedes que recaudará fondos para los esfuerzos de ayuda por los incendios forestales en el área de Los Ángeles.

Comenzaron con “Last Night on Earth” y pronto se les unió Billie Eilish para la primera sorpresa de la noche. Las letras son sorprendentemente a acorde para la ocasión: “If I lose everything in the fire / I’m sending all my love to you” (Si pierdo todo en el fuego / Te enviaré todo mi amor).

Después de su actuación, el líder de Green Day, Billy Joe Armstrong, abrazó a Billy Crystal, quien estaba allí para dar la bienvenida al público en el Kia Forum.

“Nuestro objetivo es simple esta noche, gastar más dinero que los Dodgers en agentes libres”, bromeó. Le dijo al público que U2 ofreció la primera gran donación de la noche: un millón de dólares.

Crystal dijo que llevaba puesta la ropa que tenía cuando evacuó. Perdió su casa en el barrio de Pacific Palisades donde vivió durante 46 años.

El primer momento angelino llegó con una actuación sorpresa de Dr. Dre. El progenitor del hip hop de la costa oeste interpretó “Still D.R.E.” con Anderson .Paak y Sheila E. antes de pasar a “California Love”, el clásico de Tupac y Dre.

Le siguió el líder del folk de Laurel Canyon, con una emotiva versión de “Both Sides Now” de Joni Mitchell.

Alanis Morissette, con una camiseta brillante que decía “I heart LA”, comenzó con “Ironic”, armónica en mano. Detrás de los intérpretes, imágenes de bomberos y la devastación causada por los incendios aparecían en pantalla.

Entre las presentaciones, se transmitieron videos de sobrevivientes contando historias de cómo perdieron sus hogares.

El ánimo estaba alto en la arena. “Agradecemos este momento. Espero que la gente recuerde este concierto para siempre”, dijo Scott Jones, de 54 años, quien llevó a su hija al concierto. El residente de Los Ángeles y su hija llevaban camisetas negras que decían “First Responders” (Socorristas) escrito en el pecho.

“Espero que algunos de los bomberos que puedan asistir vengan y se relajen un poco”, dijo Jones. “Lo necesitaban. Apoyo lo que han hecho por esta ciudad”.

¿Cómo ver el concierto?

FireAid se realiza en dos sedes en Inglewood, California: el Kia Forum y el Intuit Dome.

Se transmite en vivo por Apple Music, Apple TV+, Max, iHeartRadio, KTLA+, Netflix/Tudum, Paramount+, Prime Video, el canal de Amazon Music en Twitch, SiriusXM, Spotify, SoundCloud, Veeps y YouTube. También se mostrará en ubicaciones seleccionadas de la cadena de cines AMC Theatres en Estados Unidos.

¿Quién más actuará?

Eilish, Gracie Abrams, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Rod Stewart, Stevie Wonder, Sting, Tate McRae y Earth, Wind & Fire actuarán en el Intuit Dome.

Dawes, Graham Nash, John Fogerty, No Doubt, Pink, los Red Hot Chili Peppers, Stephen Stills, Stevie Nicks, los Black Crowes y John Mayer actuarán en el Kia Forum.

Mayer y Dave Matthews estaban originalmente programados para actuar juntos en vivo por primera vez, pero el miércoles, la cuenta oficial de Instagram de Dave Matthews Band anunció que “debido a una enfermedad crítica en la familia”, Matthews ya no subirá al escenario.

La banda de folk rock Dawes fue directamente afectada por el incendio de Eaton. La actriz y cantante Mandy Moore, quien está casada con Taylor Goldsmith de Dawes, publicó en redes sociales que una parte de su casa en Altadena y el estudio de grabación en casa de Goldsmith fueron destruidos. El hermano de Goldsmith y compañero de banda, Griffin Goldsmith, y su esposa embarazada también perdieron su hogar en el incendio.

¿Cómo funcionarán las donaciones?

Aquellos que no puedan asistir pueden ver la transmisión en vivo y contribuir con donaciones a través de FireAidLA.org. El enlace, que ya está disponible, también aparecerá en pantalla durante toda la transmisión.

El propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, y su esposa Connie igualarán todas las donaciones hechas durante la transmisión en vivo, duplicando los ingresos. Crystal señaló que debido a su promesa, la donación de un millón de dólares de U2 valía el doble de esa cantidad.

Todos los ingresos irán a los afectados. Las contribuciones a FireAid se distribuirán bajo la Fundación Annenberg, que junto con FireAid ha formado un pequeño comité de asesoría.