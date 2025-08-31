Grabamos el video de 'Si Quieres' solo Juan Gabriel y yo: Natalia Jiménez

Ciudad Juárez.- Natalia Jiménez reveló que el video de la canción “Si Quieres” que cantó en el album de Duos, únicamente estuvo acompañada de Juan Gabriel.

La cantante relató en la rueda de prensa previa al concierto del festival Juangabrielísimo que el Divo la invitó a su casa en Cancún para grabar la canción y al momento de su arribo, éste le dio un recorrido por la intimidad de su hogar.

“Él muy cariñoso y me encantó porque cuando estábamos a punto de grabar nos subimos en un carrito de golf y me dice: vamos a dar un paseo, le dijo a mi equipo y nos llevó adentro a la jungla; íbamos él y yo solos en el carrito muertos de risa y entramos al recinto donde tenía su casa y cierra la puerta y dice: bueno vamos a grabar el video”, platicó la exvocalista de la Quinta Estación.

Jimenez explicó que al momento en que ella le dijo al Divo que faltaba su equipo, él solo contesto “perfecto”, ya que no quería que estuviera nadie más en el set.

“Hicimos el video los dos solos, estábamos los dos solos y el camarógrafo y nos divertimos muchísimo; fue muy padre compartir con él en ese momento y otros más que hemos tenido juntos. Grabar la canción fue súper maravilloso porque yo nunca pensé que me iba a llamar para cantar en los dúos y pues fue una de las canciones más sonadas”, dijo la artista.

El álbum del Divo de Juárez fue lanzado en el año 2015 y participaron decenas de artistas de talla mundial.