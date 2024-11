Gomita se disfraza de 'Si yo tuviera 30' y se vuelve una sensación

La barrera de los 30 años puede ser bastante dura para muchas personas, pero para Gomita parece ser todo lo contrario. La influencer aprovechó su cuenta de Instagram para recordarle al mundo que tiene 30 años, pero también para disfrazarse de una mítica película que explica un poco la vida de las personas que llegan al tercer piso, al menos desde una perspectiva de una pequeña de 13 años, 'Si yo tuviera 30'. La exparticipante de LCDLM le quiere dar la vuelta a la hoja a lo vivido en el reality.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México compartió una serie de videos donde expresó que tenía ganas de disfrazarse de Jenna Rink, la protagonista de 'Si yo tuviera 30', pero con la diferencia que ya tiene 30 años. Gomita aparecía con un vestido colorido y una bolsa naranja para mostrar que le queda perfecto el disfraz de Jennifer Garner.

Gomita no dudó en subir una serie de videos, aprovechando que le había quedado perfecto el disfraz de Jenna Rink. "Hoy es un buen día para disfrazarme de 30. No recordaba! Es verdad que ya tengo 30", puso en el primer video en el que muestra un poco del disfraz. En el resto de videos ya comenzó a decir algunos diálogos de la película de 'Si yo tuviera 30'.

La influencer cerró su actividad en redes sociales realizando la coreografía del baile más emblemático de la película protagonizada por Jennifer Garner. "Ahora que tengo 30 me inventan a las fiestas a bailar solo este rolón...", escribió Gomita en el último video que compartió disfrazada de Jenna Rink. Todo parece indicar que ya tiene el disfraz perfecto para dentro de un año.

Los fans reaccionan al disfraz de 'Si yo tuviera 30' de Gomita

La influencer causó sensación entre sus fans, tanto que todos sus videos se volvieron virales en poco tiempo. Gomita sumó más de 30 mil likes entre todas las publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram disfrazada de Jenna Rink. Los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos México disfrutaron de todos los videos, pero también salieron algunos preocupados por ella debido a que aparecía con un ojo pequeño.

Redes

"Si cae bien Gomita, ya superenlo, era un reality más", "No puede ser, es el vestido de Jenna Rink de la película 'si tuviera 30', no me lo creo es mi favorita", "Escribe bien Gomita", "Jajajaja el ojo de muñeca vieja también es implante", "Me acuerdo bien de esa película, se llama 'si yo tuviera 30', está genial. Me encanta un buen tu disfraz Gomita", son algunos de los comentarios que aparecen entre los videos que compartió la influencer.