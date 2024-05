'Gomita' revela que quería morir en una cirugía estética

“Gomita” fue invitada en el podcast “Hablemos de Tal” del creador de contenido Un tal Fredo, que se ha hecho famoso por traer las historias más íntimas de los influencers.

En este episodio, Araceli habló de los temas que más han lastimado su vida y expuso cómo es que ha logrado enfrentar los problemas personales que vive a pesar de ser una figura pública, e incluso confesó que intentó morir en una cirugía estética.

La mujer expuso que el abuso que sufrió por parte de su padre no era solo físico, sino que la carga psicológica a la que se enfrentó le causó múltiples inseguridades con su persona.

“Yo no me daba cuenta que lo que buscaba era la aceptación familiar más allá de la pública. Yo me operaba y tenía 15 días de descanso, yo no descansaba. Entonces los 15 días que yo descansaba, tenía el amor de mi familia”.

Algunas personas han criticado el número de cirugías que Araceli se ha hecho, e incluso han llegado a afirmar que es adicta a estos procedimientos estéticos.

“Empecé a hacerme procedimientos estéticos sin tener la conciencia de todo lo que me estaba dañando”, resaltó.

En el podcast la famosa expuso que hasta el momento se ha realizado un total de 12 cirugías estéticas, sin embargo, actualmente trabaja con su terapeuta para evitar que sufra problemas de “dismorfia corporal”, expresó.

Sin embargo, una de las confesiones de la famosa fue que intentó morirse en la última cirugía estética que se realizó en Venezuela.

En los comentarios del video se pudo notar que varios de los que escucharon la historia de “Gomita” se solidarizaron con ella y con su testimonio.