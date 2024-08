Gomita estalla en llanto; ya no aguanta las pesadas bromas de sus compañeros

Ciudad Juárez.– Gomita parece haber llegado a su límite en la segunda semana de "La Casa de los Famosos México", y es que la conductora estalló en llanto mientras hablaba con Ricardo sobre los comentarios hirientes y las burlas que le han hecho algunos de sus compañeros, como Potro o Mariana.

Sobre Mariana, Gomita aseguró que se llenó de coraje cuando hizo comentarios sobre su físico, además, Potro también lo ha hecho, pues contó que cuando se estaba haciendo unas trenzas la llamó Mamá Coco y le pidió que cantara.

"Cuando uno se ríe era como aceptar que se burlen de eso, pero como estamos en una convivencia, a veces ya no sé si alejarme o no (...) hay cosas que me duelen", dijo Gomita entre lágrimas.

Tras la queja de Gomita, muchos seguidores del reality han pedido la pronta expulsión de Mariana, quien está envuelta en polémicas por su manera de tratar a sus compañeros dentro y fuera del programa.