Golpe de nostalgia; My Chemical Romance anuncia concierto en México

Ciudad Juárez.– La banda famosa en la primera década del 2000, My Chemical Romance, volverá con su éxitos a nuestro país como parte de The Black Parade North American Tour, por lo que promete llenar de nostalgia a todos los 30 añeros que vivieron en pleno auge de la moda "emo" con temas como "Helena" o "I don't love you".

La banda liderada por Gerard Way regresa a la capital mexicana para ofrecer un poderoso concierto el próximo 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la zona poniente de la ciudad.

La fecha no es casual: el espectáculo tendrá lugar un día antes del Día del Amor y la Amistad, lo que lo convierte en una opción ideal para celebrar con amigos o parejas fanáticos del rock alternativo y el emo revival.

Le venta de boletos será el próximo 22 y 23 de mayo a las 2:00 de la tarde hora del centro de México para clientes HSBC y el 24 de mayo la venta general.

Además, este concierto contará con la participación especial de The Hives como banda invitada, prometiendo una noche explosiva con lo mejor del punk, garage rock y emo revival en un mismo escenario.