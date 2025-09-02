Gobernadora de Veracruz ofrece protección a Yeri Mua y la tunden en redes

Ciudad de México.– Rocío Nahle, gobernadora del estado de Veracruz, ofreció ayuda y protección a la influencer Yeri Mua, quien hace días denunció en sus redes sociales que fue amenazada de muerte por parte del streamer Lonche y todos sus seguidores, por lo que la joven jarocha pidió desesperadamente la ayuda de la presidente Claudia Sheinbaum y de la propia mandataria estatal.

La mandataria fue cuestionada sobre si tenía conocimiento sobre lo sucedido con la influencer, por lo que aseguró que le ofrecería la protección: “Se la damos (protección), sí, por supuesto. Es una gran artista”.

La situación pronto generó críticas en contra de la gobernadora, especialmente por el reciente asesinato de la maestra Irma Hernández, quien fue secuestrada y torturada por un grupo del crimen organizado por extorsión.

Redes

Desde el pasado 30 de agosto, se hicieron virales unas presuntas narco mantas en algunos puntos de Tijuana, Baja California, en donde se le advirtió a Yeri Mua que tanto ella como su familia se encontraban en riesgo si continuaba con su gira en la ciudad el 14 de septiembre, fecha en la que tiene programada una presentación.

Asimismo, recalcó que responsabiliza de cualquier ataque del que sea víctima a otro creador de contenido conocido como Lonche: “Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos, pues por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. Yo no tengo miedo, no le debo nada a nadie”.