Ginny Hoffman agradece a Dios que Héctor Parra seguirá en la cárcel

Ayer se llevó a cabo la segunda audiencia de apelación en el caso de Héctor Parra y los magistrados decidieron que el actor no solo debe permanecer en la cárcel sino que debe recibir una segunda sentencia, ahora por el delito de abuso sexual cometido contra su hija Alexa.

La noticia no pasó desapercibida para la también hija de Ginny Hoffman, quien recurrió a sus historias de Instagram para compartir un breve mensaje donde celebra la decisión de las autoridades, el cual dice: “Como todas las partes lo hemos dicho, de Dios nadie se salva y todo cae por su propio peso, la verdad siempre gana”.

Ginny Hoffman tampoco se quedó callada y por medio de una plática privada con Gustavo Adolfo Infante que él mismo dio a conocer en su canal de YouTube agradeció a Dios por haber permitido que los magistrados reconsideren las acusaciones por abuso sexual en contra de Héctor Parra.

“Me dijo 'fíjate Gustavo que Dios es grande y no sé qué' y me explica esto, estaba por dos agravantes, uno lo habían quitado, nada más le habían dado el de corrupción, pero los Magistrados al revisarlo dijeron 'no lo vamos a quitar'”, declaró Gustavo Adolfo Infante.