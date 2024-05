Geraldine Bazán sostiene que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva

La actriz mexicana Geraldine Bazán sostuvo que su exesposo Gabriel Soto le fue infiel a su actual pareja Irina Baeva.

Durante una entrevista, luego de su participación en "La Casa de los Famosos 4", la famosa reafirmó sus declaraciones dentro del programa.

"Me hago responsable de lo que pude haber dicho... Lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira, yo no digo mentiras y sí lo comento es porque fue algo anecdótico", dijo Geraldine Bazán cuando fue abordada por reporteros.

Fue durante su estadía en "La Casa de los Famosos 4" cuando la actriz dijo que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva. Ella sorprendió al revelar los detalles durante una conversación con Paulo Quevedo.

Según Geraldine Bazán, Gabriel habría tenido un romance con Sara Corrales mientras aún estaba con Irina, lo que habría mejorado temporalmente su relación con la madre de sus hijas.