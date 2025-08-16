Gana Nodal demanda millonaria en Colombia por incumplimiento de contrato

Bogotá.- El cantante mexicano Christian Nodal obtuvo una importante victoria legal en Colombia al ser exonerado de una demanda millonaria interpuesta por la empresa Alive Production. La promotora, liderada por el empresario Alan Acosta, reclamaba una compensación de aproximadamente 2.5 millones de dólares por un presunto incumplimiento contractual relacionado con la cancelación de conciertos en el país, incluido un espectáculo programado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en 2022, que habría afectado a más de 32 mil espectadores.

Un juez de Bogotá desestimó la demanda en agosto de 2025, argumentando que Alive Production no presentó pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones contra el intérprete de “Adiós Amor”. Según Miguel Ángel Morales, abogado de Nodal, “el juez rechazó la demanda por falta de evidencias”, liberando al cantante de cualquier obligación de pago. Morales también señaló que la empresa podría haber utilizado la controversia para ganar notoriedad mediática y evadir problemas financieros propios.

El conflicto legal no concluye con este fallo. El equipo de Nodal, junto con su padre, Jaime González, ha iniciado una contrademanda contra Alive Production, exigiendo el pago de cerca de 2 millones de dólares por presentaciones realizadas en Colombia y otros países sudamericanos que no fueron remuneradas. “Nuestro objetivo es limpiar la imagen de Christian y garantizar el reconocimiento económico por los shows que sí se llevaron a cabo”, afirmó Morales.

A pesar de las controversias, el cantante planea regresar a Colombia en 2026 con un concierto especial en Bogotá, como parte de su próxima gira latinoamericana, buscando fortalecer su conexión con el público colombiano.