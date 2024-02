Galilea Montijo revela que tiene importante dependencia a un antidepresivo

La depresión en los últimos años ha sido tema de conversación y de investigación entre psicólogos y psiquiatras por ser un fenómeno cada vez más común en la población a nivel mundial, estadísticas de las que incluso los famosos no se salvan, por ejemplo, la presentadora del matutino "Hoy", Galilea Montijo.

La famosa reveló durante una entrevista para "Las Netas Divinas" que tiene una profunda dependencia a los antidepresivos, pues a pesar de que su médico le dio la orden de dejar de consumirlo, aseguró que no puede dejarlo pues es necesario para conservar su tranquilidad.

La presentadora compartió que a raíz de lo que un profesional le recomendó, comenzó a tomar mucho medicamento para poder sobrellevar el día a día debido a que fue diagnosticada con una depresión grave. Su situación fue tan fuerte que para muchas actividades que deberían de ser de rutina, para ella se convirtieron en todo un reto, pero los antidepresivos le permitieron regresar a su día normal.

No obstante, el consumo de este medicamento fue tan frecuente que hoy Galilea confesó que a día de hoy no puede dejar de tomarlos a pesar de que se considera que se encuentra mejor.

“No puedo dejar el antidepresivo, y no es un antidepresivo fuerte, gracias a Dios, de hecho te lo venden sin receta (...) Yo lo siento, de hecho, el día en que yo no me lo tomo, comienzo con una angustia espantosa”.