Galilea Montijo planea volver a ser mamá a sus 50 años

Galilea Montijo confirmó que a sus 50 años de edad va por su segundo hijo, por lo que, como era de esperarse, la noticia emocionó a todos sus fans.

Fue durante “Netas Divinas” donde Galilea confirmó la feliz noticia y todo comenzó debido a que cada una de las conductoras tenía que decir cuáles eran sus propósitos para el 2024 y cuando llegó el turno de la conductora sorprendió a sus compañeras al asegurar que tiene planeado volver a ser madre en este mismo año.

Durante su discurso Galilea Montijo señaló que una de sus metas del 2024 es volver a ser madre, sin embargo, aclaró que está más que consciente que un embarazo a su edad sería sumamente complicado, por lo que en su lugar buscaría otras opciones como la adopción o la maternidad subrogada, además, también detalló que le gustaría ser madre de una niña.

“Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces si estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña, no sé, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con las ganas, me encanta la idea”, fueron las palabras con la que Galilea Montijo confirmó que pretende volver a ser madre a sus 50 años de edad.