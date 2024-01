Galilea Montijo felicita a Anette Cuburu por su cumpleaños

Este jueves Anette Cuburu está celebrando su cumpleaños número 48 por lo que celebridades del entretenimiento aprovecharon para desearle un feliz día. Una de ellas fue la conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo.

Anette Cuburu apareció en redes sociales para compartir una fotografía y un mensaje agradeciendo por un año más de vida. Inmediatamente sus fans e importantes personalidades de la farándula le desearon lo mejor.

"A los que me lastiman no saben lo invencible que me hacen, a los que me aman gracias por hacer mis días más bonitos y darme fuerza para nunca rendirme", escribió Anette Cuburu.

El mensaje de la conductora no pasó desapercibido para nadie y una de las primeras en reaccionar fue Galilea Montijo, conductora del "programa Hoy" y compañera de Andrea Legarreta. El mensaje de la tapatía recibió varias reacciones.

"Feliz cumple. Pásatela increíble Juanita", le escribió Galilea Montijo.