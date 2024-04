Galilea Montijo deja de seguir a Andrea Escalona y aseguran que hubo pelea

Galilea Montijo y Andrea Escalona, ambas conductora del programa matutino "Hoy", podrían estar pasando por un momento de enemistad, al menos así aseguran varios usuarios luego de que la famosa Montijo dejó de seguir a Escalona en su cuenta de Instagram, algo que muchos interpretaron como una clara señal de que las cosas entre ambas no están marchando bien.

Y es que dos paparazzis dieron a conocer que el pasado 22 de abril, Galilea Montijo y Andrea Escalona tuvieron una fuerte discusión en el foro del matutino, la cual no terminó en golpes debido a que intervino la productora Andrea Rodríguez, quien es tía de Escalona.

Según los fotoperiodistas, la pelea se dio debido a que Galilea Montijo no está de acuerdo con ciertas decisiones que recientemente ha tomado Andrea Rodríguez, pero especialmente por un ácido comentario de Andrea Escalona en vivo, el cual fue tomado por Montijo como una burla hacia ella.

Durante una reciente emisión, los youtubers afirman que Andrea Escalona hizo referencia a que una integrante del matutino mantiene a su novio, comentario que habría molestado a Montijo, quien desde que inició su noviazgo con el modelo Isaac Moreno, en redes sociales ha sido señalada de cubrir todos los gastos del español.

Un hecho que ha llamado su atención es que Galilea Montijo no sigue en Instagram a Andrea Rodríguez, cuyo perfil en esta red social parece reafirmar que no tiene la mejor de las relaciones con la jalisciense. Galilea sigue mutuamente a otros compañeros del matutino, pero no a Escalona, quien tiene una larga colección de fotografías con Andrea Legarreta, Paul Stanley, Raúl Araiza y Tania Rincón, algo que muchos interpretan como una prueba de que la discusión entre ambas conductoras sí ocurrió y su relación no está en el mejor momento.