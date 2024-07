Gala Montes rompe en llanto; acusa a su mamá de quitarle su dinero

Tras las declaraciones de su madre en las que señala que la despidió como su mánager y habla del distanciamiento entre ellas, Gala Montes rompió el silencio y entre lágrimas acusó a su mamá de aprovecharse de ella durante 18 años ya que era quien cubría todos los gastos de su familia. La actriz aseguró que desde octubre del año pasado su madre la ha extorsionado, pues se había beneficiado de las ganancias que obtuvo desde que inició su carrera.

Gala Montes rompe en llanto al responderle a su mamá

A través de redes sociales Gala Montes compartió un video en el que responde a las declaraciones de su madre en las que menciona un distanciamiento entre ellas desde octubre de 2023 y que la actriz la despidió como su mánager, por lo que ahora no tiene dinero para solventar sus gastos. Al respecto, la también modelo no dudó en defenderse asegurando que ha sido extorsionada por su mamá y lo mucho que la ha afectado la relación con ella.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (…) Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, tengo muchas cosas y me molesta que de la nota a una revista donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la víctima soy yo”, dijo entre lágrimas la actriz.

Añadió: “Como no se hicieron las cosas como ella dijo porque se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando (…) Llega un momento en que dije: ‘Señora, se acabó, se acabó, no voy a seguir manteniendo la casa, a ti, tus operaciones, no voy a seguir pagando todas las cosas”.

Mamá de Gala Montes culpa a su psicóloga de distanciamiento

En entrevista para TVNotas, Cristina Montes, madre de la actriz, indicó que tras 18 años como su mánager la relación laboral con su hija terminó y desde entonces se mantienen distanciadas. La mujer aseguró que abrió su propia cafetería con un préstamo del banco, ya que no habría obtenido ganancias como representante de su hija.

“Gala empezó a los 6 años. Fui su manager desde entonces. Le conseguía los proyectos, llevaba los impuestos, la administración de los gastos, el cuidado de la casa y de sus perros. Empezó en TV Azteca. Nunca estudió actuación. Fue nato. Desde niña quiso ser actriz. Comenzó haciendo anuncios y de extra en películas. Siempre estuve a su lado. Es un medio muy pesado y más entre adultos”, dijo.

Cristina Montes señaló a la psicóloga de la actriz como la culpable de su distanciamiento, pues desde que comenzó su terapia surgieron conflictos entre ellas: “Antes de entrar a La isla, Gala empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió. En el viaje que hizo a Canadá hubo un novio que influyó en ella (…) Para mí fue una sorpresa la decisión de Gala, aunque veía banderas rojas. Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos”.