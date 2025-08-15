Gala Montes arremete contra el Chicharito por polémicos comentarios

Ciudad de México.- La actriz y cantante Gala Montes se sumó a las voces que han cuestionado los recientes comentarios de Javier “Chicharito” Hernández sobre los roles de género.

En entrevista con el periodista David Faitelson, la exparticipante de La Casa de los Famosos México calificó al futbolista como una figura que genera polarización y cuya influencia puede ser preocupante.

“Yo no le diría nada, nunca hablaría con él. Se me hace una persona a la que los pensamientos no le corren muy bien”, declaró Montes, quien participará en el evento SuperNova: Strickers en un combate amateur contra Alana Flores. La actriz consideró que los dichos del delantero —quien afirmó que “las mujeres están fracasando” por alejarse del cuidado del hogar— reflejan ideas que aún deben ser trabajadas como sociedad.

Montes hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto que tienen figuras públicas en la opinión colectiva: “Un influencer o un futbolista con las manos en la cintura pueden influir en mucha gente, y es preocupante el alcance que pueden llegar a tener. Lo único que invitaría es a pensar: ¿A quiénes estamos siguiendo?, ¿En qué pensamientos basamos nuestra vida?”.