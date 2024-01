Frida Sofía explica las razones por las que no entró a 'LCDLF 4'

Muchas fueron las especulaciones alrededor de Frida Sofía después de que se anunció que la famosa no estaría en el nuevo reality de Telemundo, desde que tenía problemas legales, hasta otros detalles sin sentido. Ahora es la misma Frida, quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicó el porqué no entró a la polémica casa.

De acuerdo con lo explicado en el comunicado, Frida Sofía revela que decidió rechazar su participación en La Casa de los Famosos 2024 debido a que le solicitaron realizar una investigación a fondo sobre su vida personal.

"Me negué a vincularse contractualmente [...] atendió a una solicitud (por la productora) que tenía como finalidad que [...] otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada", señaló Frida Sofía.

Este hecho causó duda en la hija de la rockera Alejandra Guzmán, Frida Sofía, así que, tras asesorarse con abogados, decidió dejar pasar la oportunidad de participar en La Casa de los Famosos 2024, ya que la investigación se alejaba de los acuerdos establecidos.

"Me causó desconcierto, puesto que [...] la figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizara una investigación que no tenía relación con la propuesta comercial que estábamos acordando", añadió la celebridad.

También, Frida Sofía habló sobre el hecho de que supuestamente se había negado a una investigación referente a su historial criminal en Estados Unidos, ya que ha estado envuelta en diferentes problemas legales en dicho país.

“Se ha especulado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación a la que les he hecho mención anteriormente, atiende a que tengo problemas legales en Estados Unidos, lo cual también es falso”, dijo.