Frankie Muniz regresa a Daytona y asciende en la escala de carreras de Nascar

Florida.- Frankie Muniz llegaba tarde. O eso pensó.

El actor convertido en piloto de carreras de 38 años deambulaba por el campo del Daytona International Speedway el viernes sin tener idea de a dónde ir. Estaba perdido, sintiéndose esencialmente como "Malcolm en el medio" de la nada.

Pidió ayuda y rápidamente le indicaron la dirección correcta. Pero un minuto después estaba de regreso. Había olvidado que ahora estaba en hora del Este, por lo que el residente de Scottsdale, Arizona, en realidad llegó dos horas antes a la reunión de pilotos de la Serie Xfinity.

Fue la última ronda de confusión para Muniz, quien tuvo que esperar hasta la semana pasada para anunciar sus planes de carreras para 2024. Muniz, quien compitió en la Serie ARCA de nivel básico el año pasado, intentará hacer su debut en la Serie Xfinity en el No. .35 Ford para Joey Gase Racing en Daytona.

"Fue una temporada baja realmente interesante", dijo Muñiz a The Associated Press el viernes. “Todo se hizo hace mucho tiempo y luego no fue y luego fue y luego no fue y luego se hizo algo más y no fue. Todo está fuera de nuestro control”.

Muñiz insistió en que los retrasos no tenían nada que ver con Ford ni con el financiamiento, y dijo que “sólo es necesario unir muchas cosas para que funcione”.

Pero dejó claro que la situación estaba lejos de ser ideal.

"Pensé que iba a pasar mucho tiempo con mi equipo, en el (simulador) y en el taller", dijo. “En cambio, hoy conocí a mis muchachos; Conocí a muchos de ellos hoy”.

Muñiz aún necesita clasificarse para la carrera del sábado, una tarea potencialmente desalentadora considerando que seis de los 44 participantes serán enviados a casa.

Así que llegar a la carrera es el objetivo principal. Y ese sería solo el comienzo de la curva de aprendizaje de Muñiz a medida que da el siguiente paso en su carrera deportiva. A pesar de que ha conducido de manera competitiva durante décadas, Muñiz aún no ha hecho una parada en boxes desde que ARCA relajó las reglas que facilitan a los equipos agregar combustible, cambiar neumáticos y hacer ajustes al auto.

"Obviamente soy competitivo y quieres ir", dijo. “Pero al mismo tiempo necesito aprender”.

Muñiz aprendió mucho el año pasado. En ocasiones lideró la clasificación de puntos de la Serie ARCA y terminó cuarto a pesar de una serie de problemas mecánicos al final de la temporada de 20 carreras. También se ganó la confianza y el respeto de sus compañeros.

Se convirtió en un habitual de los garajes de Nascar y otros equipos estaban ansiosos por ofrecerle consejos y ayuda. No está tan seguro de que ese sea el caso a medida que asciende en la escalera de Nascar.

“Lo único con lo que puedo compararlo es con ir a una escuela nueva”, dijo. “Puedes sentirte como si fueras el hombre de una escuela y cuando vas a esa nueva escuela piensas: 'No conozco a nadie'. ¿La gente me dará la bienvenida aquí?

“Tengo un poco de ese sentimiento. Incluso caminando en el garaje, no sé si la gente me acepta allí todavía”.

Si camina por el garaje el tiempo suficiente, probablemente se topará con una cara familiar. Muñiz compartió escenario con el piloto del Salón de la Fama de Nascar, Jeff Gordon, en 1998.

Muñiz interpretaba a un joven hospitalizado que necesitaba un trasplante de riñón en la comedia “Spin City”. Gordon y el jugador de la NBA Jayson Williams iban y venían tratando de superarse mutuamente sobre lo que planeaban hacer para apoyar al niño.

Muñiz consiguió el papel principal en la popular serie de televisión "Malcolm in the Middle" y protagonizó la película "Agent Cody Banks".

Tampoco ha olvidado sus raíces como actor. Muñiz usó una foto de Hollywood en la cabeza, completa con una mano apoyada en su barbilla, para la foto de su credencial de Nascar. Se destaca con seguridad.

Y espera hacer lo mismo en la pista.

"Estoy emocionado de demostrarle a la gente que puedo correr en esta serie", dijo. “Sé que no va a ser fácil. ARCA es una gran serie. Hay algunos autos realmente buenos, una competencia realmente buena. Este es un nivel completamente diferente.

“Todo el mundo es bueno. No quiero llamarlo duda. No tiene nada que ver con eso. Sólo tengo que demostrármelo a mí mismo tan pronto como estemos en camino. Ojalá podamos hacerlo”.