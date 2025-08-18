'Frankenstein' de Guillermo del Toro ya tiene fecha de estreno

Ciudad de México.– Para los amantes del estilo cinematográfico de Guillermo del Toro la espera terminó, ya que Netflix anunció de manera oficial la fecha de estreno de su nueva producción "Frankenstein". Pero su lanzamiento no llegará solo a la plataforma de streaming, sino que también lo hará en salas selectas de cines, para quienes disfrutan de la experiencia completa en estos complejos.

Netflix también lanzó hoy los artes principales de "Frankenstein".

Cortesía | Netflix

La compañía anunció que se estrenará en cines selectos el 23 de octubre y llegará a Netflix el 7 de noviembre. La película es protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.



El director ganador del Óscar, adapta el clásico relato de Mary Shelley protagonizado por Víctor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que, en su afán por desafiar los límites de la naturaleza, da vida a una criatura mediante un experimento monstruoso, desencadenando la perdición tanto del creador como de su trágica creación.