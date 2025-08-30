'Frankenstein' de Del Toro se estrena en Venecia con Oscar Isaac y Jacob Elordi

Venecia.- Oscar Isaac y Jacob Elordi llegaron este sábado al Festival de Cine de Venecia para el estreno mundial de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, el inicio de lo que se espera sea el mayor impulso de la película en la temporada de premios. El público le brindó una ovación de pie de 13 minutos, una de las más entusiastas de la 82.ª edición del festival.

Isaac interpreta a Victor Frankenstein y Elordi es el monstruo en esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, que del Toro lleva décadas soñando con hacer.

"Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años", dijo del Toro a The Associated Press.

Hablando en Venecia, del Toro dijo que se siente como si estuviera en “depresión posparto” ahora que ha terminado la película, una fiesta gótica de decorados.

Isaac dijo que antes de comenzar a hacer “Frankenstein”, del Toro le dijo: “Estoy creando este banquete para ti, sólo tienes que aparecer y comer”.

“Esta película es particularmente personal”, añadió Isaac. “Creo que, en definitiva, trata sobre los marginados”.

Elordi se unió a la producción bastante tarde en el proceso y se lanzó al mundo del monstruo infantil, con quien no le resultó tan difícil identificarse.

"Es un recipiente en el que puedo plasmar cada parte de mí", dijo Elordi. "En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esa película es mi forma más pura; es más yo que yo".

Fuera de la alfombra roja, varios cientos de manifestantes contra la guerra se reunieron pacíficamente, con la esperanza de llamar la atención sobre la guerra en Gaza.

La última vez que del Toro estuvo en Venecia fue con "La forma del agua" en 2017, que ganó el máximo galardón del festival ese año antes de alzarse con el Óscar a mejor película y mejor director en 2018. Netflix aún no tiene una ganadora a mejor película en su arsenal, pero apuesta fuerte por "Frankenstein". La última película de Del Toro, "Pinocho de Guillermo del Toro", le valió a la plataforma de streaming su primer Óscar a mejor película de animación.

Al igual que “La forma del agua”, “Frankenstein” aspira a los grandes premios de Venecia, donde competirá con películas como “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, “Una casa dinamita” de Kathryn Bigelow, “No hay otra opción” de Park Chan-wook y “La voz de Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania. El jurado, presidido por Alexander Payne, anunciará los ganadores el 6 de septiembre.

Netflix planea estrenar “Frankenstein” en los cines el 17 de octubre, antes de llegar al streaming el 7 de noviembre.