Franco Escamilla a haters por caso Arath: 'Ustedes no deciden de qué me burlo'

El comediante Franco Escamilla ha sido objeto de críticas en redes sociales tras hacer comentarios burlones sobre la crisis de ansiedad que sufrió Arath de la Torre durante su participación en “La Casa de los Famosos México”.

En un episodio reciente de “La Mesa Reñoña”, Escamilla y su compañero Iván Fematt “La Mole” se rieron de la situación, lo que provocó una ola de reacciones negativas en plataformas como X (anteriormente Twitter) y Facebook.

El comediante del sombrero expresó su molestia durante La Mesa Reñoña 412, luego de que los usuarios de X arremetieran contra sus hijos por un comentario que él y su compañero, Iván Fermatt 'La Mole', hicieran sobre el conductor Arath de la Torre, luego de que los usuarios hicieran eco en que su llanto durante una de las emisiones del programa como un ataque de ansiedad.

A esto, Franco Escamilla no pudo contenerse y terminó arremetiendo contra sus seguidores y 'haters' a quienes acusó de no estar haciendo nada por el país más que "compartir un tweet":

"Ahora me putean que porque me burlé del ataque de ansiedad del actor y comediante Arath de la Torre. Vean cómo hago aclaración 'actor' y 'comediante'. Entre comediantes hay un pacto no escrito, que todos nos puteamos y todos nos aguantamos. Yo no me llevo con él, no lo conozco. Si ven el clip, Mole hizo una referencia... Pero luego me dicen, 'es que te estás burlando del ataque de ansiedad de alguien'. A lo mejor ustedes creen que ese es un ataque de ansiedad, yo me reí y le seguí la broma a un compañero y después empezaron a insultar a mis hijos y la excusa que daban era: es humor negro. No, no sabes ni cuál es el humor negro". "Hoy sí lo voy a decir, hijos de su puta madre.

Hoy sí lo digo. Quisiera ver que apoyaran como yo he apoyado. No tienen idea la cantidad de instituciones que apoyan a gente que busca a sus hijos, que apoyan a niños en situación de desgracia, 20 mil dólares apoyamos a nariz roja, todo eso está documentado y les puedo decir hasta números. Hemos apoyado a instituciones que apoyan a los trans que están retirados, hemos apoyado a mujeres en situación de desgracia, a víctimas de violencia, a la comunidad gay, a niños, a perros, a personas. ¿Qué has hecho tú, hijo de tu puta madre más que mandar un tweet deseando buenas cosas?".