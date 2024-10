Francis Ford Coppola apuesta por el futuro en Morelia

Morelia.- Francis Ford Coppola expresó su esperanza por el futuro en el cine y en el mundo el martes en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Coppola es invitado de honor de la 22ª edición del festival y el martes, durante una conferencia de prensa, en la que habló sobre su perspectiva para el cine, el arte y la política mundial, recibió la Medalla Filmoteca UNAM por sus contribuciones al cine. La medalla es creada con plata contenida en viejos filmes mexicanos.

“Sostengo el patrimonio del cine mexicano en mis manos, así que me siento muy agradecido por ello”, dijo Coppola quien cantó un poco del bolero mexicano “Solamente una vez” de Agustín Lara. “Es un honor para mí estar con ustedes”.

Pese a que se trataba de una ocasión en la que recibió un homenaje, habló con franqueza acerca de sus fracasos de taquilla y entre la crítica como “Rumble Fish” (“La ley de la calle”) e incluso “The Godfather” (“El padrino”) que en su momento no tuvo críticas positivas. También reconoció que no existiría sin el sistema de Hollywood, que le encanta, pero “no me quiere más porque yo no creo que la ganancia es el punto principal del cine”.

“Dos instituciones humanas maravillosas están muriendo, me rompe el corazón, las dos instituciones son el periodismo y los estudios cinematográficos”, dijo. “Es una tragedia, creo que el periodismo morirá, pero renacerá de una nueva manera que no conocemos. Lo mismo pasa con el sistema de los estudios internacionales, están muriendo”.

Coppola señaló que muchas veces le preguntan cómo hizo para que “The Godfather” fuera un éxito y él dijo que les responde con una palabra: riesgo.

“Tienes que arriesgarte si quieres hacer arte”, señaló.

“Aunque los estudios ahora te quieren hacer pensar que el cine no va para ningún lado, porque quieren que sólo vayas a las películas que ellos hacen cuyo principal ingrediente es que hacen suficiente dinero para pagar la deuda. Pero el cine es un arte”, señaló. “Ni siquiera me puedo imaginar cómo será el cine de nuestros tataranietos, será tan diferente y eso es muy emocionante, no será Coca-Cola, será algo que todavía no conocemos, lo cual es hermoso”.

Con “Megalopolis” (“Megalópolis”), su más reciente filme que se estrena este fin de semana en México, Coppola decidió arriesgarse. Gastó una fortuna y optó por una historia poco convencional cuya premisa es que, en el fondo, la humanidad es una familia de genios donde un artista tiene la capacidad de detener el tiempo.

“¿Por qué haría una película tan extraña como Megalópolis cuando he hecho películas que previamente fueron consideradas grandes? La respuesta es que las películas en el pasado no fueron consideradas grandes películas en su momento”, dijo.

El director recordó que “The Godfather” fue criticada por sus mismos realizadores quienes pensaban que era “la peor película que se hubiera hecho y que me iban a despedir”, mientras que “The Goddfather 2” recibió rechazo cuando la proyectó por primera vez a un público. “La gente la odió y en especial odiaron las actuaciones”, dijo.

“¿Saben quién es dueño de ’Apocalypse Now? Yo soy el dueño y saben por qué, porque nadie la quería”, señaló el director que en casi todas sus intervenciones fue ovacionado por el público de la conferencia de prensa. “También decían que era la peor película”.

“Realmente sólo un crítico es importante y es la prueba del tiempo y el tiempo te dirá si es una gran película o no”, agregó.

“Megalópolis” habla de política, dinero, poder e influencia en una Nueva York/Nueva Roma donde las intrigas y la desigualdad al estilo del imperio romano son fuertes. En la realidad, Coppola encuentra paralelismo entre la Roma antigua y Estados Unidos.

“Nosotros, al igual que Roma, en unas pocas semanas estamos en peligro de perder nuestra república”, dijo en referencia a las elecciones. “Es horrible pensar que la gente no entendería que estamos al borde de posiblemente repetir lo que hizo Roma”.

Al ser preguntado por qué candidato considera que sería mejor para la juventud, entre el expresidente Donald Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, Coppola expresó su preferencia por la candidata demócrata.

“La gente que quizá vote por Trump es el mismo tipo de persona que en Inglaterra votó por el Brexit y ellos desearían no haberlo hecho porque el Brexit para Londres fue como darte un disparo en la cabeza”, señaló. “Si queremos mantener nuestra república, la elección es alguien que comprenda realmente la vida… Uno se puede preguntar por qué tanta gente rica, como ese famoso hombre que hace (los autos) Tesla apoya a Trump, es porque sabe que hará todo lo que ellos quieran”.

Coppola llegó vestido a la moda entre los jóvenes de un calcetín de color rojo y otro de color negro, dijo que lo hizo como un salto a lo desconocido. Al ser preguntado sobre su legado, destacó a sus hijos.

“Los jóvenes son el futuro y los jóvenes son el legado más importante que tenemos. Tengo hijos, nietos y un bisnieto”, dijo. “Tus hijos son tus joyas, tus nietos las ganancias que generan, pero los bisnietos son la misma inmortalidad”.