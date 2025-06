Fofo Márquez denuncia estar siendo víctima de abuso en penal

Ciudad de México.– El influencer mexicano Fofo Márquez denunció supuestamente a través de una llamada hecha al youtuber español Juan Carlos Domingo que está siendo víctima de abuso sexual, así como de tortura, dentro del penal en México, donde cumple una condena de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio.

Aunque la autenticidad de la conversación no ha sido confirmada por la familia de Márquez ni por sus abogados, las declaraciones contenidas en el video Confesiones de Rodolfo Márquez desde la cárcel generaron un fuerte eco en redes sociales.

En el video, "Dominguero" asegura que decidió revelar la conversación luego de que circularan rumores sobre un supuesto trato privilegiado para ‘Fofo’ o incluso una fuga. Aclaró: “No significa que esté protegiendo lo que hizo en ningún momento”.

El influencer describió una experiencia carcelaria marcada por violencia, abuso y extorsión: “Me ha torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida, quiero mi vida de antes”.

Aseguró que le exigieron primero dos millones de pesos, que después subieron a cinco: “Me dejaron colgado, sin bóxers ni nada, encuerado, me estuvieron golpeando”.

También denunció negligencia médica tras sufrir una lesión: “Hasta me zafaron el hombro… no entran los fisioterapeutas aquí, estoy lastimado”.

Uno de los momentos más delicados del testimonio fue cuando Márquez reveló que fue víctima de abuso sexual: “Me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, es lo peor que he vivido”. Aseguró que ha recibido amenazas antes de sus audiencias judiciales: “Me amenazan cada que voy a una audiencia… si me poncho, me van a hacer algo”.

Según ‘Dominguero’, reveló la llamada hasta ahora “por su protección” y porque actualmente Márquez está recluido en Texcoco, donde considera visitarlo.