Florinda Meza reclama que no la tomaron en cuenta para la serie 'Chespirito'

Ciudad de México.– La actriz y esposa de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, tuvo un encuentro muy breve con medios de comunicación, en donde expresó su molestia y reclamo por no haberla tomando en cuenta en la producción de la nueva serie "Chespirito: Sin Querer Queriendo", que se estrenó este mes a través de la plataforma de streaming Max.

"Nadie ha hablado conmigo nunca, por eso cuando me preguntaban siempre dije ‘no sé nada’, entonces si alguien llega y toma tu ropa, aunque sea de hace muchos años sin siquiera decirte con permiso o me permites no te gustaría ¿no?", enfatizó Meza a los reporteros.

Y es que desde que salieron a la luz varios de los episodios, a través de Instagram la actriz ya había dado a conocer que no le gustó la manera en que la retrataban a ella y a su esposo, pues aseguró que no eran completamente verdad, por lo que no podían llamarse una bioserie.

Cuando se le consultó si iniciaría acciones legales en contra de la producción en caso de no verse representada con exactitud, Meza insistió en su interés por ser tomada en cuenta y escuchada, pero sin detallar pasos legales concretos.