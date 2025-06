Florinda Meza estaría en depresión tras lanzamiento de la serie 'Chespirito'

Ciudad de México.– La serie "Sin Querer Queriendo", estrenada el 5 de junio en Max, podría estar causando serios problemas de salud en Florinda Meza, esposa del comediante "Chespirito" y uno de los personajes principales del también documental dirigido por Roberto Gómez Fernández, hijo del famoso actor.

Y es que el problema habría surgido a partir de que no ha estado de acuerdo en la manera en que se ha relatado su vida en la serie, que trata aspectos como el matrimonio de Chespirio con Graciela Fernández, su divorcio, y su posterior relación con ella.

Así lo reveló una fuente cercana a la actriz en una entrevista al medio TV Notas: "“A Florinda le consiguieron parte del guion de la serie y montó en cólera. Dijo: ‘Me quieren dejar como una golf4 y no lo voy a permitir’. En el segundo capítulo (12 de junio), se habla del viaje a Acapulco que Roberto Gómez Bolaños organizó para salvar su matrimonio con Graciela Fernández (y para grabar capítulos de El Chavo del 8). Ahí tiene un encuentro con Florinda, que en ese momento estaba comprometida con Enrique Segoviano (director de cámaras). Dejaron ver que, supuestamente, Roberto se dejó llevar por la tentación con ella, quien era 20 años menor que él. Esto la puso mal", comentó la fuente.

Puntualizaron que la señora cree que los hijos de su difundo marido desean verla mal y al parecer lo estarían consiguiendo en medio de la escandalosa narrativa que tiene el proyecto, por lo cual ella estaría absolutamente decaída.

Para contrarrestar esa mala imagen, la entrevistada aseguró que Florinda Meza, al no poder detener la publicación de la serie por la vía legal, estaría pensando en producir su propia serie con su versión de lo ocurrido: "En su documental contará su historia. Dice que la serie está mal intencionada. Ella no robó ningún marido. Cuando conoció a Roberto, la relación entre él y su mujer estaba rota. No va a permitir que ensucien su nombre".