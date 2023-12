Flor Rubio no fue invitada a posada de TV Azteca y responde a burlas

La conductora Flor Rubio fue blanco de críticas en redes sociales después de que no fue invitada a la posada especial que hizo Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y a donde asistieron muchas de las grandes personalidades de la televisora.

A través de redes sociales se ventiló que la presentadora de espectáculos de "Venga La Alegría" no estaba en la lista de invitados de la televisora del Ajusco para la que labora, que celebró en pasados días su famosa cena navideña 2023.

Tras lloverle una gran cantidad de señalamientos, burlas y críticas, pues es una de las imágenes del mundo del entretenimiento en TV Azteca más populares, no dudó en usar sus redes para responder y explicar por qué no fue solicitada e incluso filtró el nombre de otras importantes figuras de la empresa que tampoco estaban en la lista.

"En efecto no estaba en la lista, lo cuál es obvio, ¿no? Por qué no salí en las fotografías y no estaba invitada. Pero no fui la única, había muchos otros compañeros que tampoco fueron invitados porque ahora la comida tenía a gente de Canal 40, a gente de noticias, gente de entretenimiento. No fue como en otros años que había mayor gente de entretenimiento, pero tampoco estaban otros compañeros, por ejemplo como Mónica Castañeda, Linet Puente, o sea no se trata de que sea incómoda sino que tenían una lista mucho más reducida", reveló Flor Rubio.